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Карелия стала лидером по потреблению водки и вина

Новости. Общество
07:15, 07 Марта 2023
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Потребление высокоградусных напитков в республике в прошлом году выросло на 24,4%.

Розничные продажи крепкого спиртного - водки, коньяка и ликероводочной продукции крепче 25 градусов - увеличились в 2022 году на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год. Лидерами по потреблению крепкого спиртного в пересчете на душу населения в прошлом году стали преимущественно северные регионы с суровым климатом - Карелия (15,5 литра на человека за год), Сахалинская область (14,9 литра), Республика Коми (14,6 литра), Магаданская область (14,1 литра), Камчатский край (12,4 литра), Ненецкий автономный округ (12,2 литра), Архангельская область (12,2 литра), Вологодская область (12,1 литра), Мурманская область (11,8 литра) и Чукотский автономный округ (11,4 литра). В этих субъектах уровень потребления горячительных напитков превосходит среднероссийский показатель от 1,7 до 2,3 раза. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Карелия отличилась среди перечисленных регионов-лидеров тем, в республике потребление высокоградусных напитков выросло больше всего - на 24,4% по сравнению с 2021 годом. Отстают по этому показателю Архангельская область (+20,1%), Ненецкий автономный округ (+17%), Мурманская область (+16,4%) и Коми (+13,6%).

Потребление вина в 2022 году выросло лишь в восьми регионах. Карелия и здесь вошла в топ. Так, больше всего винодельческой продукции в пересчете на душу населения было реализовано в Ненецком автономном округе (11,7 литра на человека), Карелии (11 литров), Подмосковье (10,2 литра), Санкт-Петербурге (10,2 литра), Ленинградской области (10 литров), Мурманской области (9,7 литра), Сахалинской области (9,6 литра), Коми (9,3 литра), Архангельской области (9,1 литра) и Магаданской области (9,1 литра). Среди перечисленных регионов продажи вина выросли в Карелии (на 5,3%), Мурманской области (+3,4%), Архангельской области (+2%) и Коми (+1,4%).

Потребление пивной продукции в прошлом году снизилось в 32 регионах, а увеличилось - в 53. Больше всего пива в розницу приобретали жители Еврейской автономной области (93,2 литра на человека в год, то есть в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране), Мурманской области (87,4 литра), Сахалинской области (83,8 литра), Камчатского края (82,1 литра), Хакасии (81,7 литра), Коми (81,6 литра), Хабаровского края (81,5 литра), Свердловской области (80 литров), Кировской области (78,6 литра) и Карелии (78,6 литра).

Ранее, по данным Росалкогольрегулирования, в Карелии был зафиксирован самый высокий уровень потребления алкоголя в стране в пересчете на чистый спирт. Артур Парфенчиков объяснил рейтинг республики Карелии как самого «пьющего» региона притоком туристов.

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