Молодой темноволосый мужчина выехал из Петрозаводска в Прионежье и пропал

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего молодого мужчину, который выехал в сторону Деревянного и пропал.

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Абрамова Евгения Валерьевича 08.07.1992 года рождения.



Как стало известно, 5 июля 2020 года он выехал на автомобиле Chevrolet Niva темного цвета (госномер М115НТ10), предположительно, в сторону села Деревянное Прионежского района и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25-30 лет, среднего роста и телосложения, глаза карие, волосы темные вьющиеся.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: +7-953-534-25-72.