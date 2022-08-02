Житель Санкт-Петербурга ушел из туристического лагеря в Карелии и пропал

В Медвежьегорском районе ищут 54-летнего туриста, который пропал два дня назад.

Полиция Медвежьегорского района разыскивает пропавшего без вести жителя Санкт-Петербурга Алексея Б., 1968 года рождения. Об этом сообщается в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас».

Мужчина утром 6 августа ушел в неизвестном направлении из туристического лагеря на берегу озера Телекино в районе устья реки. Карбозерка. С того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет в костюм камуфляжного цвета.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых полиция просит сообщать по телефону: +79212216087, +7 (81434) 5-65-33 или 02 (с мобильного — 102).