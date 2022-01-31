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Детскому саду на Ключевском шоссе в Петрозаводске ищут нового подрядчика

Новости. Экономика
16:01, 31 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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На завершение строительства детсада планируется выделить более 37,6 миллиона рублей.

Республиканские власти решили найти нового подрядчика на строительство детского сада на Ключевском шоссе, превратившегося в Петрозаводске в «юбилейный долгострой». Напомним, этот объект был включен в Федеральную программу развития Карелии до 2020 года, и его планировалось сдать к столетию республики. Однако новый детсад в карельской столице не появился ни к юбилею, ни в прошлом году, и на декабрьском совещании с членами своего кабинета министров глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил расторжения контракта с московской компанией «Техэксперт», которая сорвала сроки сдачи работ.

В конце января Управление капитального строительства Карелии объявило новый аукцион на юбилейный объект. На завершение затянувшейся стройки планируется выделить еще более 37,6 миллиона рублей – по крайней мере, такова начальная минимальная стоимость нового контракта, который предлагает заключить УКС.

В эту стоимость включены внутренняя отделка здания, монтаж окон, установка систем вентиляции, водоснабжения и канализации. Кроме того, заказчик предусмотрел часть средств на «непредвиденные работы и затраты».    

Примечательно, сроком действия контракта указано 31 декабря 2022 года, но после этой даты в конкурсной документации дана приписка: «или до полного исполнения сторонами своих обязательств». Отметим, что поначалу стоимость контракта, заключенного с московской компанией «Технострой» составляла 178,5 миллиона рублей, но с тех пор эта сумма выросла на несколько десятков миллионов.

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Комментарии

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zanoza
2022-01-31 16:11:00
Подрядчик сроки сорвал, а у заказчика есть повод направлять в этот долгострой всё новые и новые вливания из бюджета. За все долгострои никто не спрашивает с заказчика, а следовало бы, смотришь и долгостроев бы не стало.
Teатральный критик
2022-01-31 16:09:30
Протестуны радостно потирают потные ручонки.
кир
2022-01-31 16:27:52
Teатральный критик, точно. Особенно заноза.
сникерс
2022-01-31 16:13:47
Teатральный критик, так они всегда рады горю народному
Саныч
2022-01-31 16:40:31
сникерс, нет, они, как враги Отечества, рады раздолбаям, которые нифига не могут построить.
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