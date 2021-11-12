Задержка строительства детсада в Петрозаводске может привести к расторжению контракта с подрядчиком

Глава Карелии Артур Парфенчиков допускает возможность расторжения контракта со строительной компанией, которая возводит детский сад в Петрозаводске, если она не справится с задачей.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании с правительством.

По его словам, у него вызывает обеспокоенность задержка строительства детского сада на улице Репникова в микрорайоне Ключевая. Стройка финансируется по федеральной целевой программе развития республики. Подрядная организация, которая возводит детский сад, одновременно строит еще два объекта в Карелии и не справляется с объемом работ. Стройплощадка фактически заморожена.

Власти готовы подождать до марта, после чего примут решение.

«Подрядчик, я не могу сказать, что он ненадежный, но видно, что у него достаточно сложные сейчас проблемы… Возможно, придется и расторгаться, если там мы увидим дальнейшие пробуксовки», — пояснил губернатор.

Новый детский сад строится на пересечении Ключевского шоссе с улицей Репникова. Согласно проекту в трехэтажном здание смогут разместится 12 групп общей численностью 280 детей. У каждой группы будет своя буфетная, спальная и игровая комнаты. В здании детского сада предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кабинет для кружковых занятий, пищеблок, медицинский кабинет и прочие помещения.