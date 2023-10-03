Мэрии Петрозаводска понадобился кредит в 100 миллионов, чтобы погасить долги

Администрация столицы Карелии объявила торги на оказание услуг по предоставлению кредита.

Власти города планируют взять кредит в 100 миллионов рублей. Такая сумма указана в аукционной документации, пишет «МК в Карелии».

Деньги, которые мэрия рассчитывает взять взаймы, требуются для «финансирования дефицита бюджета Петрозаводского городского округа и погашения долговых обязательств» в 2024 году.

Какова начальная стоимость контракта, знает «МК в Карелии».