Мэрии Петрозаводска понадобился кредит в 100 миллионов, чтобы погасить долги

Администрация столицы Карелии объявила торги на оказание услуг по предоставлению кредита.
Власти города планируют взять кредит в 100 миллионов рублей. Такая сумма указана в аукционной документации, пишет «МК в Карелии».
Деньги, которые мэрия рассчитывает взять взаймы, требуются для «финансирования дефицита бюджета Петрозаводского городского округа и погашения долговых обязательств» в 2024 году.
Какова начальная стоимость контракта, знает «МК в Карелии».
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