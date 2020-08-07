Экс-министр Кайдалов, полгода сидящий в СИЗО, только сейчас покинул рабочую группу по подготовке к Дню Карелии

Артур Парфенчиков изменил состав рабочей группы по подготовке празднования Дня республики Карелия, удалив оттуда арестованного за взятку бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова и добавив новых членов.

Глава республики Артур Парфенчиков скорректировал состав рабочей группы, подписав соответствующее распоряжение. Документ датирован пятым августа, его текстовая копия размещена на официальном портале региональной власти.

Распоряжением Парфенчикова из состава рабочей группы по подготовке и проведению следующего празднования Дня республики исключены экс-министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов, бывший глава регионального Минэка Павел Буренков и экс-руководитель Минстроя Александр Ломако.

Напомним, бывший министр Алексей Кайдалов был арестован в феврале 2020 года, его обвиняют в получении взятки. Бывший руководитель Минэка Павел Буренков покинул пост по семейным обстоятельствам в декабре 2019 года, а экс-глава Минстроя Александр Ломако в январе 2020 года оставил министерское кресло и возглавил автономное учреждение "Управление государственной экспертизы РК".

Также в состав рабочей группы включены три новых чиновника: глава министерства экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев, руководитель Минстроя Виктор Россыпнов и министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин.

Представители данной рабочей группы курируют организацию Дня республики в 2021 году. Мероприятие предполагается провести в Калевальском национальном районе.

Ранее сообщалось, что бюджетные средства, сэкономленные правительством Карелии благодаря решению отказаться от празднования 100-летия республики, будут распределены с учетом мнения населения.