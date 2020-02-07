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Суд арестовал бывшего министра транспорта Карелии, обвиняемого в получении взятки

Новости. Криминал
15:42, 08 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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Петрозаводский городской суд арестовал до 5 апреля экс-министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова по делу о взятке.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", судья городского суда Петрозаводска Роман Парамонов сегодня, 8 февраля, в закрытом заседании, чтобы не разглашать тайну следствия, избрал меру пресечения министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексею Кайдалову, обвиняемому в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, в виде заключения под стражу на два месяца, до 5 апреля.

Взят под стражу конвоем в зале суда.

Судом установлено, что Кайдалов имеет недвижимость за пределами России. Суд счел, что фигурант может скрыться и повлиять на других участников дела.

Суд посчитал необходимым изолировать обвиняемого от общества.

"Из суда Кайдалова повезли в СИЗО, а не в больницу", - уточнил корреспондент с места событий.

В зал суда Кайдалова привезли из больницы, куда он был доставлен 7 февраля после жалоб на плохое самочувствие.

"Выглядит бывший министр транспорта Карелии подавленным", - сообщил корреспондент из здания суда.

Защитником экс-министра транспорта республики в суде выступает Андрей Закатов, президент Адвокатской палаты Карелии.

Во время перерыва в заседании, когда судья удалился в совещательную комнату, Кайдалов вышел из зала суда без наручников, так как истек срок содержания под стражей в 48 часов.

По информации корреспондента, с журналистами Алексей Кайдалов общаться отказался.

"В коридоре суда он общался с семьей и адвокатом", - сообщил корреспондент.

Ранее Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки, подозреваемым по которому проходит министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов.

По данным Следкома Карелии, уголовное дело возбуждено в отношении замдиректора по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск" Игоря Волчека, обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в особо крупном размере".

По версии следствия, с 29 ноября 2019 года по 6 февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексеем Кайдаловым, получили от гендиректора компании "СК Петроград" Сергея Фурсова взятку в размере 800 тыс. рублей (которая является частью взятки в 1,5 млн рублей) за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

Напомним, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов был задержан 6 февраля. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков уволил министра Кайдалова, задержанного при получении взятки. С 7 февраля исполняющим обязанности главы Минтранса назначен Дмитрий Кондрашин.

Отметим, что Кайдалов является одним из самых обеспеченных карельских министров.

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