Следком возбудил дело о получении взятки, в котором замешан министр Кайдалов

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки, подозреваемым по которому проходит министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении замдиректора по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск", подозреваемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере".

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексеем Кайдаловым, получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

"В настоящее время подозреваемые задержаны, и в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля был задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей.