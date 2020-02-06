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Следком возбудил дело о получении взятки, в котором замешан министр Кайдалов

Новости. Криминал
18:57, 06 Февраля 2020
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Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки, подозреваемым по которому проходит министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении замдиректора по строительству бюджетного учреждения  "Аэропорт "Петрозаводск", подозреваемого в совершении преступления по  ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере".

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексеем Кайдаловым, получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

"В настоящее время подозреваемые задержаны, и в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля был задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-06 21:13:44
Если правильно понимаю, то за фигурантом давно шли по следам его прошлой деятельности. Получается, если не мешают.
новый
2020-02-06 20:35:15
Допрашивать надобно тщательно и с удовольствием, тогда сразу всех сдаст. А ежели без огонька да задора - отмазываться начнет, резину тянуть до амнистии.
Изя
2020-02-06 21:05:54
новый, а если с пристрастием и на дыбу и плаху , по русским старым обычаям , то результат будет более значительным )))) И до воеводы можно дойти ))) :) :) :)
Серж
2020-02-06 20:22:22
Здесь не Чехия и не Финляндия ( Парфенчиков ) , но после такого ЧП с министром Глава Карелии должен сам подавать в отставку , если конечно на это способен . Позорице !!!!!!!!!
Вася
2020-02-06 20:12:48
Синдром пустого кошелька
Вася
2020-02-06 20:05:03
МЧС России готовит гуманитарную помощь китайцам
Вася
2020-02-06 19:29:41
Невольно всплывает в памяти чеканная формула главного советского обвинителя на нюрнбергском процессе:

ПРЕСТУПНИКИ, ЗАВЛАДЕВШИЕ ЦЕЛЫМ ГОСУДАРСТВОМ И САМОЕ ГОСУДАРСТВО СДЕЛАВШИЕ ОРУДИЕМ СВОИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
Гость
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