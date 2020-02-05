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Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки

Новости. Криминал
17:13, 06 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Высокопоставленного республиканского чиновника задержали в одном из торговых центров Петрозаводска.

В Петрозаводске днем 6 февраля задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника подозревают в получении взятки.

Задержание подозреваемого проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и Карельского управления Следственного комитета РФ. По словам источника "Столицы на Онего", в момент задержания Кайдалов находился в одном из торговых центров карельской столицы, куда он пришел на обед.

Напомним, с 11 декабря 2017 года бывший вице-губернатор Ненецкого автономного округа Кайдалов являлся советником главы Карелии Артура Парфенчикова по вопросам транспорта. По имеющимся сведениям, его рекомендовал руководителю нашей республики министр транспорта России Максим Соколов.

Главой Минтранса республики Алексей Кайдалов был назначен в феврале 2018 года.

Что до этого было известно о Кайдалове? В 1985 году он закончил судомеханический факультет Ленинградского института водного транспорта по специальности инженер-механик. После этого был инженером-конструктором, учредителем и генеральным директором различных коммерческих организаций, работал в администрации Санкт-Петербурга.

В 2011 году он оказался замешан в скандале со строительством ЛАЭС-2 в Ленинградской области. В то время он возглавлял Санкт-Петербургский институт "Атомэнергопроект", входящий в состав корпорации "Росатом".

Институт участвовал в строительстве ЛАЭС-2  Летом 2011 года там произошла крупная авария после которой Кайдалов и еще несколько руководителей института лишились своих постов.  Как утверждает источник газеты "КоммерсантЪ", знакомый с причинами ухода топ-менеджеров, руководство СпбАЭП было снято за недостаточный контроль за качеством проводимых на ЛАЭС-2 работ.

В 2012-2013 годах Алексей Кайдалов работал и.о. генерального директора ГУП АГА (государственного унитарного предприятия администрации гражданских аэропортов). В ноябре 2014 года он был назначен вице-губернатором Ненецкого автономного округа – руководителем департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта.  В августе 2016 года он оставил этот пост. А в октябре этого года он стал соучредителем и гендиректором зарегистрированного в Москве ОАО "Стройуниверсал", по строительству жилых и нежилых помещений. Cтав советником Парфенчикова, Кайдалов, согласно закону, вышел из состава учредителей ОАО "Стройуниверсал".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2020-02-06 18:08:00
знак зодиака предсказал ведь
день знаков полный кошелёк
он не придав тому значенья
утратил значимость свою
тезка Высоцкого
2020-02-06 18:06:22
с утра ладонь его чесалась
как много значит этот знак
он жив и есть к чему стремиться
о чём мечтать и что терять
Изя
2020-02-06 18:00:51
Димон ?шел , начались аресты местной элитки. .Не удивлюсь , что и за его патроном скоро придут )))
sergo
2020-02-06 17:43:24
Доесть то хоть дали, горемычному?
новый
2020-02-06 17:34:49
Да все знают, что его подставили. Как Алиханова. Либерастня, я правильно сказал ?
zanoza
2020-02-06 17:18:54
Слили, видимо стал неугодным.
Гость
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