Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Источник в правоохранительных органах сообщил, сколько денег взял министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов в качестве взятки.

Как сообщили "Столице на Онего" в правоохранительных органах, министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов получил 300 тысяч рублей.

"Но это только часть взятки, - пояснили правоохранители. – Итоговая, скорее всего, сумма будет больше".

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника подозревают в получении взятки, связанной со строительством аэропорта "Петрозаводск".

Задержание подозреваемого проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и Карельского управления Следственного комитета РФ. По словам источника "Столицы на Онего", в момент задержания Кайдалов находился в одном из торговых центров карельской столицы, куда он пришел на обед.

8 февраля исполнилось бы ровно два года, как Кайдалов находится на посту карельского министра транспорта.