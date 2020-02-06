Стало известно, за что задержали главу Минтранса Карелии

Причину задержания министра транспорта республики Алексея Кайдалова раскрыли в Следкоме Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском управлении Следственного комитета России, получение взятки, в котором подозревается глава Минтранса Карелии, связано со строительством аэропорта "Петрозаводск".

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника подозревают в получении взятки.

Задержание подозреваемого проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и Карельского управления Следственного комитета РФ. По словам источника "Столицы на Онего", в момент задержания Кайдалов находился в одном из торговых центров карельской столицы, куда он пришел на обед.

8 февраля исполнилось бы ровно два года, как Кайдалов находится на посту карельского министра транспорта.