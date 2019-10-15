Адвокатскую палату Карелии возглавил новый президент

Адвокат Андрей Закатов 14 октября приступил к исполнению обязанностей, сообщили на сайте Федеральной палаты адвокатов РФ.

Новый президент имеет более 19 лет адвокатского стажа, отмечен успехами в защите интересов доверителей в суде, а также длительное время активно участвовал в деятельности палаты.

Андрей Закатов был избран президентом 10 октября в связи с истечением полномочий Михаила Ямчитского, который занимал должность президента АП РК два срока подряд.

Закатов получил статус адвоката в 2000 годц. Он успешно представлял интересы доверителей в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Трижды ему удалось добиться оправдательных приговоров в судах с участием присяжных заседателей.