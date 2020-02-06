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Подозреваемый в получении взятки экс-министр транспорта Карелии попал в больницу

Новости. Криминал
14:28, 07 Февраля 2020
фото: коллаж © страница вконтакте Алексей Кайдалов/ © Столица на Онего
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Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов, задержанный по подозрению в получении взятки, переведен из камеры ИВС управления МВД России по Петрозаводску в БСМП.

Как стало известно "Столице на Онего", Кайдалов пожаловался сегодня на ухудшение самочувствия и был доставлен под охраной в Больницу скорой медицинской помощи.

В БСМП нашему изданию подтвердили, что в настоящее время экс-министр находится в кардиологическом отделении больницы.

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля был задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере". По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" вместе с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелии Алексеем Кайдаловым получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уволил министра Кайдалова, задержанного при получении взятки. С сегодняшнего дня исполняющим обязанности главы Минтранса назначен Дмитрий Кондрашин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-02-07 14:43:55
как их берут за фаберже, сразу давление, сопли, диарея, больные родственники........ как воровать и брать взятки, оскорблять народ , ездить по Куршавелям и прочим курортам так здоровья вагон.

Вот не верю
новый
2020-02-07 14:32:47
Замечено, что взяточники очень любят симулировать и очень не любят подыхать.
Гость
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