Подозреваемый в получении взятки экс-министр транспорта Карелии попал в больницу

Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов, задержанный по подозрению в получении взятки, переведен из камеры ИВС управления МВД России по Петрозаводску в БСМП.

Как стало известно "Столице на Онего", Кайдалов пожаловался сегодня на ухудшение самочувствия и был доставлен под охраной в Больницу скорой медицинской помощи.

В БСМП нашему изданию подтвердили, что в настоящее время экс-министр находится в кардиологическом отделении больницы.

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля был задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере". По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" вместе с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелии Алексеем Кайдаловым получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уволил министра Кайдалова, задержанного при получении взятки. С сегодняшнего дня исполняющим обязанности главы Минтранса назначен Дмитрий Кондрашин.