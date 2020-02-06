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Назначен исполняющий обязанности руководителя Минтранса Карелии вместо задержанного за взятку Кайдалова

Новости. Общество
12:25, 07 Февраля 2020
фото: © Правительство РК
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Исполнение обязанностей министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики возложено на Дмитрия Кондрашина, сообщили в правительстве Карелии.

Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. Дмитрий Сергеевич занимает должность первого заместителя министра.

Напомним, что осенью 2017 года Кондрашин уже был и.о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК. Он много лет проработал в этом ведомстве, ранее имевшем статус комитета. Коллеги по работе и другие, знающие Кондрашина специалисты соответствующего профиля, характеризуют его как "грамотного специалиста, хорошо знающего дорожное и транспортное хозяйство республики, принципиального человека".

В правительстве сообщили, что 6 февраля Указом главы республики освобожден от должности министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов.

Ранее сообщалось, что министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова задержали 6 февраля днем в торговом центре Петрозаводска при получении взятки в размере 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере". По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" вместе с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелии Алексеем Кайдаловым получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gary
2020-02-07 13:52:21
Честный и неподкупный взгляд :))
Никита
2020-02-07 13:44:34
Военные выиграли контракт на строительство здания аэропорта.
Есть ещё другой подрядчик по строительству инфраструктуры (это сети водопровода, канализации, отопления, котельная). Эти работы были начаты в конце 2018 года.
Равнодушный
2020-02-07 13:43:59
Кто следующий, кричит заведующий?
zanoza
2020-02-07 12:53:14
А кто этот подрядчик взяткодатель? Вроде как военные выиграли контракт.
Владимир11
2020-02-07 13:34:00
zanoza,
Поддерживаю вопрос. Но кто ответит?
Никита
2020-02-07 13:50:48
Владимир11,Военные выиграли контракт на строительство здания аэропорта.
Есть ещё другой подрядчик по строительству инфраструктуры (это сети водопровода, канализации, отопления, котельная). Эти работы были начаты в конце 2018 года. Госконтракт заключал Укс Республики.
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