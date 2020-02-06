Парфенчиков уволит министра Кайдалова после задержания при получении взятки

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал задержание министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова.

"Сегодня стало известно о задержании министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова. Что-либо комментировать и тем более утверждать сейчас, до вынесения решения судом, преждевременно. Однако если данный факт будет подтвержден, то, в первую очередь, хотелось бы принести извинения жителям республики за коррупционное проявление высокопоставленного республиканского чиновника. Коррупция недопустима ни в какой форме ни на каком уровне! Закон един для всех, независимо от должности, которую человек занимает. Уверен, что наши правоохранительные органы разберутся в случившемся, сделают это профессионально и компетентно. Более того, считаю необходимым поблагодарить их за активность и профессионализм в борьбе с коррупцией. Это жесткое и эффективное напоминание чиновникам всех уровней власти и управления: Карелия не место для реализации корыстных планов и намерений", - сказал Артур Парфенчиков.

"Для нас произошедшее – это настоящее ЧП, которое отразится на репутации республики. Сейчас нам предстоит принять ряд управленческих решений, чтобы не затормозить реализацию начатых проектов в сфере дорожного хозяйства. Алексей Кайдалов будет уволен – соответствующий указ подпишу сегодня", - рассказал глава региона.

Как отметила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, Алексей Кайдалов был приглашен работать в Правительство Карелии на должность министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи в 2018 году по рекомендации коллег. До этого момента Артур Парфенчиков не был с ним лично знаком. Ранее Алексей Кайдалов работал в администрации Санкт-Петербурга и был вице-губернатором Ненецкого автономного округа. В Карелию был приглашен как специалист для решения вопросов развития авиасообщения и строительства сложных инфраструктурных объектов.

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля был задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере". По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" вместе с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелии Алексеем Кайдаловым получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.