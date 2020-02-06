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Парфенчиков уволит министра Кайдалова после задержания при получении взятки

Новости. Криминал
19:11, 06 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал задержание министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова.

"Сегодня стало известно о задержании министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова. Что-либо комментировать и тем более утверждать сейчас, до вынесения решения судом, преждевременно. Однако если данный факт будет подтвержден, то, в первую очередь, хотелось бы принести извинения жителям республики за коррупционное проявление высокопоставленного республиканского чиновника. Коррупция недопустима ни в какой форме ни на каком уровне! Закон един для всех, независимо от должности, которую человек занимает. Уверен, что наши правоохранительные органы разберутся в случившемся, сделают это профессионально и компетентно. Более того, считаю необходимым поблагодарить их за активность и профессионализм в борьбе с коррупцией. Это жесткое и эффективное напоминание чиновникам всех уровней власти и управления: Карелия не место для реализации корыстных планов и намерений", - сказал Артур Парфенчиков.

"Для нас произошедшее – это настоящее ЧП, которое отразится на репутации республики. Сейчас нам предстоит принять ряд управленческих решений, чтобы не затормозить реализацию начатых проектов в сфере дорожного хозяйства. Алексей Кайдалов будет уволен – соответствующий указ подпишу сегодня", - рассказал глава региона.

Как отметила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, Алексей Кайдалов был приглашен работать в Правительство Карелии на должность министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи в 2018 году по рекомендации коллег. До этого момента Артур Парфенчиков не был с ним лично знаком. Ранее Алексей Кайдалов работал в администрации Санкт-Петербурга и был вице-губернатором Ненецкого автономного округа. В Карелию был приглашен как специалист для решения вопросов развития авиасообщения и строительства сложных инфраструктурных объектов.

Напомним, в столице Карелии днем 6 февраля был задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере". По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" вместе с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелии Алексеем Кайдаловым получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-06 21:05:30
Работа трудна,
работа
томит.
За нее
никаких копеек.
Но мы
работаем,
будто мы
делаем
величайшую эпопею.
В.Маяковский.
Это не про нас. :)
Серж
2020-02-06 20:30:06
Да и Самому не мешало бы уже в отставку подать . пока не посадили . И компашке из приставов , бурятов , москвичей тоже самое надо было сделать . пока не поздно . Хватит " повеселились" в нищей Карелии .
Изя
2020-02-06 20:06:02
На работу пригласили , министерство под него создали , а он оказался ( может и был до этого ) коррупционер . Сколько ещё таких в правительстве осталось , одному богу , ФСБ , МВД и СК известно ))) Но много думаю )) :)
Гостья
2020-02-06 21:32:12
Изя,

А в мэрии их сколько???
Гостья
2020-02-06 20:00:52
Почему то не озвучили фамилию зам.директора аэропорта. Какова его роль?
джанго освобожденный
2020-02-06 21:33:07
Гостья, пишут об Игоре Волчеке. Вроде местный, что о нем известно?
джанго освобожденный
2020-02-06 20:17:07
Гостья, меня это тоже заинтересовало. Там интересные люди с хорошими родственными связями в Правительстве РК работали когда-то, а может и сейчас еще работают
Гостья
2020-02-06 21:28:35
джанго освобожденный,

В РИА Новостях звучат фамилии Николаев и Волчек, соответственно директор и зам.директора аэропорта "Петрозаводск".
Изя
2020-02-06 20:10:42
Гостья, Не иначе Отчебунин , роль первого плана )) Да тут цепочка целая вырисовывается )) Опять Карелия будет греметь в России по полной )))))
Анклав российской коррупции будет )))
Гостья
2020-02-06 20:53:18
Изя,

Она уже "гремит", в центральных СМИ вовсю комментируют происшедшее.
Изя
2020-02-06 21:08:52
Гостья, спасибо , не знал. Всё это не просто так , под парфёна копают ))) Спёкся деятель ))))
Гостья
2020-02-06 19:57:10
Да ужжжжжжж ЧП!
Изя
2020-02-06 19:50:41
Ну . славу богу , первый пошёл , процесс очищения региональной власти от приезжих чинушек пошёл . Органы проснулись наконец , осмелели или получили указания сверху садить . Погарцевали чинуши на бюджете , время пришло и отвечать перед законом . Теперь и сделки с Кареллеспромом и др.надо посмотреть , глядишь и не к кому Мишустину будет приезжать , да и не зачем )))) :) :)
Вася
2020-02-06 19:50:20
В конце фильма в глухих карельских лесах вдруг откуда-то появляются китайцы в маскхалатах и звучит тревожная музыка
mobikk
2020-02-06 20:35:45
Вася,
а РАЗВЕ там не северо-корейцы были?
12345
2020-02-06 19:39:15
"В Карелию был приглашен как специалист для решения вопросов развития авиасообщения и строительства сложных инфраструктурных объектов." Кем был приглашен?
Изя
2020-02-06 20:06:58
12345, Парфенчиковым !!!!))))
Гость
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