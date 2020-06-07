Как потратить деньги, сэкономленные на юбилейных торжествах, спросят у жителей Карелии

Бюджетные средства, сэкономленные правительством Карелии благодаря решению отказаться от празднования 100-летия республики, будут распределены с учетом мнения населения.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время "Прямой линии" Вконтакте.

Он напомнил, что деньги, предназначенные для юбилейных торжеств, решено направить на решение социально-экономических проблем.

"Будем смотреть, обсуждать самое главное исходя из тех обращений, которые граждане направляют… Можно голосование сделать. Почему нет? Но с другой стороны, есть вещи абсолютно очевидные. Это закупка медицинского оборудования. Кто против этого? Это ремонт дополнительных школ, детских садов…", - сказал Парфенчиков.

Он также объяснил, почему было принято решение отказаться от намеченных на сентябрь юбилейных торжеств. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".