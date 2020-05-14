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Эксперты "Диссернета" нашли в диссертации зампрокурора Карелии Василия Шевченко 70 страниц плагиата

Новости. Общество
15:01, 15 Мая 2020
фото: © prokuratura.karelia.ru
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Несмотря на то, что диссертацию Шевченко защитил в 2009 году и получил степень кандидата юридических наук, для репутационных нарушений сроков давности нет.

Почему научный руководитель допустил большой объем некорректных заимствований и почему претензии научного сообщества к списанным работам не имеют срока давности, выяснило интернет-издание "7x7".

Сообщество профессиональных ученых, активистов и волонтеров "Диссернет" семь лет проверяет на оригинальность докторские и кандидатские диссертации. Эксперты нашли в диссертации зампрокурора Карелии Василия Шевченко 70 страниц плагиата.

"При копировании в работу диссертанта текст оригинального источника списывался блоками от одного абзаца до целых листов вместе со ссылками на третьи источники (стр 39, 91, 120), взятыми из оригинала (о чем свидетельствуют порядок и объем в случаях цитирования третьих источников), но при этом оригинал не процитирован", – говорится в выводах "Диссернета".

Как отреагировал руководитель диссертации на обнаруженный плагиат в работе его подопечного, читайте в материале "7х7".

"Столица на Онего" обратилась к самому Василию Шевченко с просьбой прокомментировать публикацию издания, но зампрокурора Карелии отказался разговаривать с журналистом.

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Комментарии

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кир
2020-05-15 16:57:26
Элементарно, Ватсон. На всех столбах реклама о написании курсовых, дипломных (и кандидатских) работ. Пресечь незаконную "либеральную" деятельность никто не может. Адрес и телефон дан.
Коля
2020-05-15 16:51:03
Не понимаю, зачем им всем эти купленные диссертации? Ведь только дуракам можно нынче эту лапшу вешать о защите кандидатских, докторских, знаю человека, который написАл кандидатскую, по настоящему, ездил как положено читал лекции, это входит в программу подготовки к защите, но когда всё было готово от защиты отказался, просто стало стыдно встать в один ряд вот с такими вот плагиатчиками....
У нас в стране есть даже один молодой: и профессор, и академик, и и генерал, и герой России....вот сколько нагрузили ему "бедному", бывает, но только в России...
бюджет
2020-05-15 16:44:01
В подобных случаях, когда ПРАВОохранитель идет на "воровство" чьих то мыслей , надо бы и ВЛАСТЬ употребить. УчОных, удельный вес, в России зашкаливает, а умеют только недра дербанить, причем "чужими" технологиями.
zanoza
2020-05-15 16:24:08
Сколько ещё таких псевдоучёных сидят в мягких креслах с купленными диссертациями.
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