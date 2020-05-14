Эксперты "Диссернета" нашли в диссертации зампрокурора Карелии Василия Шевченко 70 страниц плагиата

Несмотря на то, что диссертацию Шевченко защитил в 2009 году и получил степень кандидата юридических наук, для репутационных нарушений сроков давности нет.

Почему научный руководитель допустил большой объем некорректных заимствований и почему претензии научного сообщества к списанным работам не имеют срока давности, выяснило интернет-издание "7x7".

Сообщество профессиональных ученых, активистов и волонтеров "Диссернет" семь лет проверяет на оригинальность докторские и кандидатские диссертации. Эксперты нашли в диссертации зампрокурора Карелии Василия Шевченко 70 страниц плагиата.

"При копировании в работу диссертанта текст оригинального источника списывался блоками от одного абзаца до целых листов вместе со ссылками на третьи источники (стр 39, 91, 120), взятыми из оригинала (о чем свидетельствуют порядок и объем в случаях цитирования третьих источников), но при этом оригинал не процитирован", – говорится в выводах "Диссернета".

Как отреагировал руководитель диссертации на обнаруженный плагиат в работе его подопечного, читайте в материале "7х7".

"Столица на Онего" обратилась к самому Василию Шевченко с просьбой прокомментировать публикацию издания, но зампрокурора Карелии отказался разговаривать с журналистом.