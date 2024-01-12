Апокалиптические фото выложили петербуржцы во время пожара на складе Wildberries

Пожару в Шушарах огнеборцы присвоили наивысший — пятый номер сложности.

В сообществе «Это Питер, детка! Типичный Питер» опубликовали жители Северной столицы во время сильнейшего пожара, который уничтожил склад ритейлера Wildberries в Шушарах.



















Напомним, информация о пожаре на складе в Шушарах поступила 13 января, в 07.42. Первоначально площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метро, затем она увеличилась до 50 тысяч. Пламя локализовали на площади 70 тыс.квадратных метров.



Пожару присвоили наивысший — пятый номер сложности. Площадь обрушения составила порядка 50 тысяч «квадратов».

К тушению привлекли почти 270 человек и 57 единиц техники.



В МЧС сообщили, что пожарные не допустили переход огня с горящего склада на парковку грузовиков и электроподстанцию. Сведения о пострадавших не поступали.



В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров продавцам компенсируют.



По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность электропроводки.



Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге страховщики оценили в 10-20 млрд рублей. Прокуратура Пушкинского района Северной столицы даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.



А петербургский Роспотребнадзор сообщил, что его специалисты выехали в район пожара «для отбора проб атмосферного воздуха.