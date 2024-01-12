Персонал сгоревшего склада Wildberries в Петербурге успели эвакуировать

Пожару присвоили наивысший - пятый номер сложности.

Как сообщает ТАСС, информация о пожаре на складе в Шушарах поступила в 07.42. Первоначально площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров, затем она увеличилась до 50 тысяч. Пламя локализовали на площади 70 тыс.квадратных метров.



Пожару присвоили наивысший — пятый номер сложности. Площадь обрушения составила порядка 50 тысяч «квадратов».

К тушению привлекли почти 270 человек и 57 единиц техники.



В МЧС сообщили, что пожарные не допустили переход огня с горящего склада на парковку грузовиков и электроподстанцию. Сведения о пострадавших не поступали.



В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров продавцам компенсируют.



По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность электропроводки. В оперативных службах рассказали, что пожарная сигнализация была отключена из-за неоднократной ложной тревоги.



Объект официально не введен в эксплуатацию, в Росреестре он не значится, поэтому находился вне поля зрения контрольно-надзорных органов, резюмировали в ТАСС.