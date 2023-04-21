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Глава Минздрава Карелии предупредил, что рак легких начинается без симптомов

Новости. Общество
08:35, 30 Июня 2023
фото: © flickr.com/lawprier

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В Карелии ежегодно врачи выявляют 300-320 случаев рака лёгкого, у которого на начальной стадии нет никаких симптомов.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о раке легкого. Он отметил, что это злокачественное новообразование занимает лидирующие позиции в мире как по своей встречаемости, так и по смертности. Он же находится на втором месте по распространённости.

«Мужчины болеют раком легких в 6 раз чаще, чем женщины. За последние 20 лет общая заболеваемость выросла более чем в 2 раза, при этом среди мужчин на 51%, а среди женщин на 75%. Средний возраст, в котором диагностируется рак лёгкого, достигает 71 года. Реже всего заболевание обнаруживается у людей младше 20 лет. Ежегодно в России от рака лёгких умирают 27 тысяч человек», - привел статистику министр.

Как рассказал Михаил Охлопков, в Карелии ежегодно врачи выявляют 300-320 случаев рака лёгкого. В раковом регистре состоят на учёте более 550 человек. В 2023 году выявлено уже у 83 пациента с раком лёгкого. Все получают лечение, в том числе таргетную терапию.

«К сожалению, у нас ежегодно умирают от рака лёгкого почти 100 больных», - сказал министр здравоохранения.
На начальной стадии рак лёгких хорошо поддаётся лечению. Почти в 80% случаев после операции у пациента наступает стойкая ремиссия.

Проблема в том, что на начальной стадии у злокачественных опухолей в лёгких нет никаких симптомов. Выявить их можно только при профилактическом обследовании. Поэтому важно своевременно проходить диспансеризацию и профосмотры, а также соблюдать и другие меры профилактики рака, в том числе влияя на факторы его риска и его причины.

Подробнее о том, как нее дать возможности развиться страшной болезни, читайте в статье «Рак пятится назад».

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