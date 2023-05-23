ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Главу Медвежьегорского района Антипова заподозрили в присвоении, Карелия снова в огне и айда за горбушей!

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Избрана мера пресечения для главы Медвежьегорского района Карелии Антипова
Следователь избрал меру пресечения для главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова, подозреваемого в присвоении.
Семь лесных пожаров вспыхнули в Карелии с начала сезона
С начала сезона в лесах Карелии произошли семь пожаров. Это больше, чем было к 26 мая 2022 года, сообщили в республиканском Минприроды.
Минсельхоз назвал дату начала лова горбуши в Карелии
С 1 июня в Белом море начнется промысел горбуши, сообщили в Минсельхозе Карелии.
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Взрыв газового баллона в автомобиле произошел на выезде из Петрозаводска
Водитель получил страшные ожоги из-за взрыва газового баллона в машине.
Стало известно состояние ребенка, пострадавшего в ДТП с участием гендиректора стройкомпании Карелии
В Минздраве Карелии рассказали о состоянии трехлетней девочки, пострадавшей в автоаварии, участником которой стал генеральный директор крупной строительной компании Николай Макаров.
Глава Карелии рассказал о том, что ждет Дом Захаровых в Петрозаводске (ФОТО)
Артур Парфенчиков показал место будущего возведения Дома Захаровых.
В Финляндии сообщили о рекордном числе мигрировавших в страну россиян
В 2022 году, по данным статистики, в Финляндию эмигрировало рекордное за 30 лет число граждан России.
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Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
Полулегальный «визовый бизнес» процветал на протяжении многих лет между россиянами и финнами.
Статья недели
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
Транспортная реформа в Петрозаводске наткнулась на нежелание перевозчиков работать по новым правилам.
Дирижер эндокринной системы
Главный внештатный эндокринолог Карелии рассказала о щитовидной железе, заболеваниях, связанных с нехваткой йода, и способах их профилактики.
И о погоде…
Синоптики: теплая погода в Карелии заканчивается
Специалисты республиканского Гидрометцентра рассказали, когда надо ждать похолодания.
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