Избрана мера пресечения для главы Медвежьегорского района Карелии Антипова

Следователь избрал меру пресечения для главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова, подозреваемого в присвоении.

Сегодня, 25 мая, Максиму Антипову, подозреваемому в совершении преступления по ч.3 ст.160 УК, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом пишет «МК в Карелии» со ссылкой на свой источник.

Кто избрал такую меру присечения для ранее задержанного Максима Антипова, читайте здесь.