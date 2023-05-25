Взрыв газового баллона в автомобиле произошел на выезде из Петрозаводска

Водитель получил страшные ожоги из-за взрыва газового баллона в машине.

Сегодня, 26 мая, в 14.30 на выезде из столицы Карелии произошел взрыв газового баллона в автомобиле. Об этом пишет «МК в Карелии» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Водитель, житель Прионежского района, получил ожоги. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Что стало причиной взрыва, читайте на «МК в Карелии».