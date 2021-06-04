ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР В «СЕВЕРНОЙ», СКАНДАЛЫ ПРАЙМЕРИЗ И ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА 600 РУБЛЕЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Пожар в гостинице «Северная»





Пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере 410 «Люкс» на 4 этаже. Пожар удалось потушить за короткое время, благодаря грамотной работе персонала и МЧС обошлось без пострадавших. Один номер выгорел полностью, за два часа огонь успел повредить коридор, холл и около 15 гостиничных номеров. По предварительной версии, возгорание произошло по причине нарушения гостями правил противопожарной безопасности.

Преображенская церковь за 600 рублей

Закрытая на протяжении почти 40 лет Преображенская церковь на острове Кижи в Карелии открылась после реставрации. Ранее бесплатное посещение стало платным: интерьера Церкви Преображения Господня стоит 600 рублей для взрослых посетителей и 300 рублей для детей от 6 до 17 лет.

Скандалы праймериз «Единой России»

Стали известны итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы от «Единой России». Сенсации праймериз: «девушка из исполкома», сбитые летчики и чистка Петросовета.

Другие новости

Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу

Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о планах правительства по разработке новой методики районирования.

Глава Петрозаводска начал решать вопрос с парковкой у железнодорожного вокзала

Заявление Владимира Любарского о том, что для создания парковки у железнодорожного вокзала, возможно, придется переформатировать площадь Гагарина, вызвало бурную дискуссию.

Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии — погибли два человека

Смертельная авария произошла по дороге на Костомукшу. Погибли две женщины, мужчина с маленьким ребенком госпитализированы с травмами.

Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале

Известный в Карелии бодибилдер и фитнес-тренер Артем Прасолов скончался в тренажерном зале.