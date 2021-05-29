Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Смертельная авария произошла по дороге на Костомукшу, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, сегодня, 30 мая, около 11.00 на 196 км автодороги А-137 автодорога Р-21 «Кола» — Тикша – Ледмозеро – Костомукша — государственная граница с Финляндской Республикой произошло столкновение лесовоза Volvo с автомобилем Mitsubishi Pajero.

В Mitsubishi находилось четверо человек. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины - водитель внедорожника и её пассажирка. Еще двое пассажиров - мужчина и несовершеннолетний ребенок с травмами госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.