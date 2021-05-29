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Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Новости. Происшествия
13:34, 30 Мая 2021
фото: ГИБДД Карелии

Смертельная авария произошла по дороге на Костомукшу, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, сегодня, 30 мая, около 11.00 на 196 км автодороги А-137 автодорога Р-21 «Кола» — Тикша – Ледмозеро – Костомукша — государственная граница с Финляндской Республикой произошло столкновение лесовоза Volvo с автомобилем Mitsubishi Pajero.

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28.05.2021 14:46

В Mitsubishi находилось четверо человек. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины - водитель внедорожника и её пассажирка. Еще двое пассажиров - мужчина и несовершеннолетний ребенок с травмами госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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