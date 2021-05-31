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Сенсации праймериз «Единой России» в Карелии: "девушка из исполкома", сбитые летчики и чистка Петросовета

Новости. Политика
17:16, 01 Июня 2021
фото: Екатерина Литвинова, фото из личного архива

Праймериз «Единой России» показали мобилизационный ресурс партии в Карелии и не обошлись без сюрпризов.

Стали известны итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы от «Единой России». В Карелии в праймериз партии власти приняло участие около 4% избирателей, то есть, по большому счету, «все свои». Но даже эти «свои» (административно зависимые люди и сами единороссы с их близким кругом), обеспечили неожиданные результаты в некоторых округах.

По итогам праймериз в Карельском одномандатном округе победителем стала действующий депутат Госдумы Валентина Пивненко, которая собралась на выборы в шестой раз. За нее проголосовали 10 тысяч 111 выборщиков. На втором месте - председатель Заксобрания Карелии, руководитель регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович (4 472 голоса).

То, что фамилия Шандаловича осталась в списке претендентов, говорит о многом. Он публично заявил, что снимается с выборов в Госдуму, но технически процедуру снятия кандидатуры с праймериз до конца не довел. В результате голосовать могли и за него, и проигрыш оказался болезненным. Особенно скромно количество голосов, набранных Шандаловичем (4 472), смотрятся даже не на фоне Пивненко (у нее 10 111), а в сравнении с результатом, который показала депутат Заксобрания, представитель ОНФ Анна Лопаткина (9 944), став победителем в общепартийном списке, не являясь даже членом партии.

Еще одна сенсация праймериз – третье место в Карельском одномандатном округе заняла малоизвестная (но очень симпатичная - см. фото) девушка - заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России», председатель Молодежного парламента Екатерина Литвинова. Она набрала 1982 голоса, то есть отстала от Шандаловича примерно в два раза, что сопоставимо с его отставанием от Пивненко.

Подробнее читайте в материале «Мазуровский и другие сбитые летчики».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-06-01 18:32:53
Т. е. Шандаловичу наглядно показали, что его не пустят, т. к. наверху пожелали привычную бабушку.
Вася
2021-06-01 18:47:36
Leopol'd, Спасибо, очень интересная заметка.
Вася
2021-06-01 18:18:30
Так, что снова придут на выборы наши люди простые русские, и опять они выберут "Солнышко", хоть совсем это "янкам " не нравится... И напрасно те тратят доллары ,
Вася
2021-06-01 18:15:20
Народ страны поддержал поправки и теперь он будет у руля до 2036года!и никакие соросята ничего не изменят
Вася
2021-06-01 18:11:47
Путин наш президент России
Вася
2021-06-01 18:09:08
А задача лишь одна - счастье и процветание народа
Textar
2021-06-01 17:56:51
Вы простите великодушно, но по-моему тут у одного Шандаловича, «по ошибке», как раз и есть правильные результаты голосования. Удивлена что у Пивненко не все 600000 нарисовали. Прям просчет!
Павел
2021-06-01 17:29:31
Это "голосование" как бы ,у них своё ,среди своих, народ бы проголосовал совсем по другому. но кто ж ему даст!?
Гость
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