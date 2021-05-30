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Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу

Новости. Общество
16:08, 31 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о планах правительства по разработке новой методики районирования.

Валентина Пивненко поделилась с участниками круглого стола «Карелия для людей: законодательная инициатива в поддержку Севера», который прошел в Петрозаводчке, «огорчительными моментами».

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По словам депутата, в апреле в Госдуме проходило заседание комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Парламентариям предложили посмотреть проект постановления правительства о территориях Крайнего севера и приравненных к ней местности.

«Когда я изучила документ, не нашла там изъянов, касающихся территорий, уже имеющих этот статус. Некоторые просили дополнительных преференций — перехода из приравненных в Крайний север. Но присутствующий на заседании заместитель министра экономики РФ Сергей Галкин сказал очень опасную вещь: институту географии РАН дано поручение посмотреть вопрос районирования севера, работа находится в стадии завершения, по этому исследованию будут принимать решения по территориям. По словам замминистра, южная граница севера значительно передвинется», — рассказала Валентина Пивненко.

Карельский депутат не согласилась с позицией Галкина. Она считает, что нет необходимости повторно проводить работу, которую сделали еще в 2004 году.

«Тогда разработали методику районирования, был подготовлен проект закона, были определены три зоны. Исследования прошли экспертную оценку. Над ними работали 40 научных центров РФ. Я напомнила замминистру, что нельзя по данным института географии решать такие проблемы, которые касаются миллионов людей. Это должны быть сделано по оценочным природно-климатическим, социально-экономическим и медико-биологическим показателям. Я сказала, что предложения по изменению границы территорий не пройдут. Я сделаю все, чтобы этого не случилось», — заявила на круглом столе Валентина Пивненко.

Ранее депутат Госдумы рассказала о возможном возвращении пенсионного возраста для жителей Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-05-31 17:41:43
Ни стыда, ни совести и язык как помело.
Вася
2021-05-31 17:24:30
Афобазол и глицин ей помогут
Люди
2021-05-31 17:20:19
Столько лет уже пустой болтовнёй занимается, как только совести хватает опять обманывать народ и лезть в "депутаты"....ведь понимает же что 90 % жителей Карелии видят её "работу" , антинародную.....блин, ну разве так можно!?
наташка
2021-05-31 17:06:25
А вот шанделович такого бы не допустил :)
Никита
2021-05-31 17:00:34
Думаю . что она врёт и самое главное , сама себе верит .
елпидифор
2021-05-31 16:38:05
бабушка-трансформер
Козьма
2021-05-31 16:50:15
елпидифор, круче -кубик-рубика .
Денис Симонов
2021-05-31 16:31:53
Мадам Пивненко уже эту тему разгоняла перед выборами 2003 года. Все один в один.
Козьма
2021-05-31 16:49:26
Денис Симонов, скоро пирожки печь начнёт .
redblack
2021-05-31 16:45:41
Денис Симонов, ну, схема-то рабочая, зачем менять...
кир
2021-05-31 16:26:55
Присоединить к соседней области, исправить ошибку большевиков и вопросов не будет.
Козьма
2021-05-31 16:11:06
Так и будет , голосуйте за Валентину Пивненко .!!!
Territory
2021-05-31 16:19:11
Козьма, а можнА нинадА?
Козьма
2021-05-31 16:26:27
Territory, можнА и даже нужнА , при чём категорически , иначе без штанов останемся .
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