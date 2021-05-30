Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу

Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о планах правительства по разработке новой методики районирования.

Валентина Пивненко поделилась с участниками круглого стола «Карелия для людей: законодательная инициатива в поддержку Севера», который прошел в Петрозаводчке, «огорчительными моментами».

По словам депутата, в апреле в Госдуме проходило заседание комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Парламентариям предложили посмотреть проект постановления правительства о территориях Крайнего севера и приравненных к ней местности.

«Когда я изучила документ, не нашла там изъянов, касающихся территорий, уже имеющих этот статус. Некоторые просили дополнительных преференций — перехода из приравненных в Крайний север. Но присутствующий на заседании заместитель министра экономики РФ Сергей Галкин сказал очень опасную вещь: институту географии РАН дано поручение посмотреть вопрос районирования севера, работа находится в стадии завершения, по этому исследованию будут принимать решения по территориям. По словам замминистра, южная граница севера значительно передвинется», — рассказала Валентина Пивненко.

Карельский депутат не согласилась с позицией Галкина. Она считает, что нет необходимости повторно проводить работу, которую сделали еще в 2004 году.

«Тогда разработали методику районирования, был подготовлен проект закона, были определены три зоны. Исследования прошли экспертную оценку. Над ними работали 40 научных центров РФ. Я напомнила замминистру, что нельзя по данным института географии решать такие проблемы, которые касаются миллионов людей. Это должны быть сделано по оценочным природно-климатическим, социально-экономическим и медико-биологическим показателям. Я сказала, что предложения по изменению границы территорий не пройдут. Я сделаю все, чтобы этого не случилось», — заявила на круглом столе Валентина Пивненко.

Ранее депутат Госдумы рассказала о возможном возвращении пенсионного возраста для жителей Карелии.