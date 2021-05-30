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Валентина Пивненко рассказала о возможном возвращении пенсионного возраста для жителей Карелии

Новости. Общество
14:18, 31 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Депутат Госдумы Валентина Пивненко проводит мониторинг практики исполнения «возрастного пенсионного закона».

На круглом столе «Карелия для людей: законодательная инициатива в поддержку Севера» депутат Государственной Думы Валентина Пивненко не обошла вниманием болезненной для северян проблемы -  вопроса пенсионного возраста. По ее словам, когда рассматривали законопроект об увеличении пенсионного возраста, усилия депутатов-северян были направлены на то, чтобы сохранить существующие льготы.

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«Вместе с моим коллегой депутатом Тарасенко мы внесли поправку, пришли на комитет по социальной политике, который рассматривал этот вопрос. И мне удалось убедить комитет, чтобы поэтапное увеличение пенсионного возраста не коснулось севера. Но когда голосование прошло, те начальники, представители министерств, присутствующие на комитете, сильно заволновались, попросили высказать свои аргументы против нашего предложения. Была заявлена сумма в 30 млрд рублей, которая необходима для сохранения пенсионного возраста для северян. „Вы обещаете, что эти деньги будут в бюджете?“ — обращались к нам. Но я не могла такого обещать. В результате нас „забили“ цифрами. Но конкретной аргументации, откуда эти 30 млрд взяли, не было. Комитет переголосовал, поправка была отклонена. Решение по увеличению пенсионного возраста было принято», — поделилась парламентарий.

Валентине Пивненко по согласованию с руководством фракции «Единая Россия» поручили вести мониторинг практики исполнения «возрастного закона». Что показал первый год новой пенсионной реформы?

«Если взять за 100% численность населения во всех северных регионах, которые имеют статус Крайнего севера и приравненных территорий, отделить население от 0 до 18 лет и посмотреть на оставшиеся части, то получается следующая картина. Так, третья часть населения — это пенсионеры, которые уже имеют пенсионные права по возрасту. Не касается пенсионная реформа и тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах. У них своя карта пенсионного обеспечение, свое отдельное пенсионное законодательство. Не касаются нововведения и тех, кто работает в особо вредных условиях труда. Для них все льготы сохранены.  Льготы остались и у коренных малочисленных народов, занимающихся только традиционными видами деятельности. Сохранен пенсионный возраст и для матерей, которые имеют двое и более детей.  В результате остается 20% населения, которое пострадало пенсионной реформы. Поэтому переговоры, которые я веду о возращении льгот северянам, не останавливаются. Но как мне сказали, нужна воля президента для того, чтобы ему были представлены все обоснования за более длительный период. Возможно это будет в конце этого года. Или по итогам следующего года, в целом трехлетки, которая объективно покажет картину. Шансы есть. Пока речь идет только об Арктической зоне. Но и другие северные территории можно будет рассматривать с учетом оттока населения, перспективы развития. Поэтому бездействия в этом плане нет», — отметила депутат.

Подробнее о законодательных инициативах, которые помогут повысить привлекательность жизни на Севере, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Kon
2021-05-31 14:39:19
Бабуся, не пора ли пенсию. Она у тебя вполне достойная будет.
Territory
2021-05-31 14:48:45
Kon, да они угорают там, реально!
Ded
2021-05-31 14:31:51
Можно только Станиславского вспомнить: "Не верю"!
Гость
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