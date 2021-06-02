Реклама на сайте
Прислать новость
Петербургское такси «Таксовичкоф» доехало до Петрозаводска
02.06.2021 14:14
Два автомобиля разбились в аварии на севере Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)
Сегодня 00:14
Нужно ли реконструировать площадь Гагарина в Петрозаводске ради парковки (ОПРОС) 14
02.06.2021 15:34

Стала известна цена билета для посещения отреставрированной Преображенской церкви в Карелии

Новости. Общество
09:21, 03 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Преображенская церковь на острове Кижи в Карелии открыта для посетителей после реставрации: музей назвал стоимость посещения объекта.

Посещение интерьера Церкви Преображения Господня стоит 600 рублей для взрослых посетителей и 300 рублей для детей от 6 до 17 лет. Об этом информирует Музей «Кижи».

Тематическую экскурсию «Церковь Преображения Господня» можно посетить за 800 рублей.  Стоимость акутальна для всех категорий граждан.

«Ценность Преображенской церкви определяется не только тем, что она — самый сложный в инженерном отношении и самый архитектурно совершенный деревянный храм России. Ценность ее еще и в том, что в ней сохранился подлинный иконостас XVIII века, включающий резную золоченую раму и комплекс икон, написанных специально для этого храма в XVII–XVIII веках», — говорится на сайте музея.

Всемирно известный памятник деревянного зодчества — церковь Преображения Господня на острове Кижи — впервые за четыре десятка лет открыл свои двери для посетителей.

Храм был закрыт на реставрацию в 1980 году. Все это время гости музея-заповедника «Кижи» могли любоваться им лишь снаружи. Работы были закончены в 2019 году, а в 2020 храм собирались открыть для посетителей, но помешала пандемия коронавируса. В 2021 году главная кижская достопримечательность открыла двери для экскурсантов.

Ранее сообщалось, что в первый день лета 2021 года в главном кижском соборе прошла первая экскурсия после масштабной реставрации. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вепс
2021-06-03 10:40:54
Эрмитаж - " В настоящее время стоимость билета на один двухчасовой сеанс в Главный музейный комплекс составляет 500 рублей. Дети, школьники, пенсионеры бесплатно". Есть ещё льготные категории.
кир
2021-06-03 09:35:50
Деньги за билеты кому идут?
Fit G
2021-06-03 10:35:30
кир, напрямую святым отцам.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»