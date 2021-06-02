Стала известна цена билета для посещения отреставрированной Преображенской церкви в Карелии

Преображенская церковь на острове Кижи в Карелии открыта для посетителей после реставрации: музей назвал стоимость посещения объекта.

Посещение интерьера Церкви Преображения Господня стоит 600 рублей для взрослых посетителей и 300 рублей для детей от 6 до 17 лет. Об этом информирует Музей «Кижи».

Тематическую экскурсию «Церковь Преображения Господня» можно посетить за 800 рублей. Стоимость акутальна для всех категорий граждан.

«Ценность Преображенской церкви определяется не только тем, что она — самый сложный в инженерном отношении и самый архитектурно совершенный деревянный храм России. Ценность ее еще и в том, что в ней сохранился подлинный иконостас XVIII века, включающий резную золоченую раму и комплекс икон, написанных специально для этого храма в XVII–XVIII веках», — говорится на сайте музея.

Всемирно известный памятник деревянного зодчества — церковь Преображения Господня на острове Кижи — впервые за четыре десятка лет открыл свои двери для посетителей.

Храм был закрыт на реставрацию в 1980 году. Все это время гости музея-заповедника «Кижи» могли любоваться им лишь снаружи. Работы были закончены в 2019 году, а в 2020 храм собирались открыть для посетителей, но помешала пандемия коронавируса. В 2021 году главная кижская достопримечательность открыла двери для экскурсантов.

Ранее сообщалось, что в первый день лета 2021 года в главном кижском соборе прошла первая экскурсия после масштабной реставрации.