Преображенская церковь на острове Кижи открылась впервые за 40 лет

Преображенская церковь на острове Кижи в Карелии открыла свои двери для посетителей после реставрации.

Всемирно известный памятник деревянного зодчества - церковь Преображения Господня на острове Кижи - впервые за четыре десятка лет открыл свои двери для посетителей.

В первый день лета 2021 года в главном кижском соборе прошла первая экскурсия после масштабной реставрации.

Напомним, храм был закрыт на реставрацию в 1980 году, и все это время многочисленные гости музея-заповедника «Кижи» могли любоваться им лишь снаружи. Работы были закончены в 2019 году, а в 2020 храм собирались открыть для посетителей, но помешала пандемия коронавируса. И вот в 2021 году главная кижская достопримечательность открыла двери для экскурсантов.

Как сообщается в официальной группе музея-заповедника, первыми гостями церкви стали 500 карельских школьников и педагогов - участников Детского праздника на острове Кижи. Помимо выступления детского хора «Теллерво», его сопровождали мастер-классы, игры и хороводы.