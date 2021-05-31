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Глава Петрозаводска начал решать вопрос с парковкой у железнодорожного вокзала

Новости. Общество
06:40, 01 Июня 2021
фото: со страницы Владимира Любарского

По словам Владимира Любарского, для создания парковки у железнодорожного вокзала, возможно, придется переформатировать площадь.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска сегодня ночью затронул сложный, но очень актуальный для всех вопрос с парковкой на площади Гагарина, у ж/д вокзала.

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«На ночь глядя - что-то надо делать с парковкой на Гагарина. Дополнительная у паровоза - это в пользу бедных, она не разгрузит площадь. Единственный вариант, который пока вижу - саму площадь переформатировать... Это, конечно, крайне тяжелое решение, оно изменит облик того, к чему привыкли все. Это, конечно, не означает, что там будет заасфальтированная площадка и беспорядочно стоящие авто, но тем не менее», - написал Любарский депутатам Петросовета.

Вопрос еще будут обсуждать. Но под постом на странице мэра уже огромное количество комментариев с предложениями.

Напомним, ранее у ж/д вокзала была платна парковка, но Арбитражного суда Карелии признал недействительным договора аренды земельного участка для размещения платной парковки на площади Гагарина в Петрозаводске и обязал фирму-арендатора вернуть участок земли.

Теперь земля вернулась городу, а автомобилистам остались все те же проблемы – отсутствие парковки на площади Гагрина.

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