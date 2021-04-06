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Суд признал незаконной платную парковку у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Новости. Общество
06:40, 07 Апреля 2021
фото: Столица на Онего / фото читателя
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Суд апелляционной инстанции в Санкт-Петербурге оставил в силе решение Арбитражного суда Карелии о признании недействительным договора аренды земельного участка для размещения платной парковки на площади Гагарина в Петрозаводске.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд накануне оставил без изменения решение Арбитражного суда Карелии от 05 ноября 2020 года, которым был удовлетворен иск заместителя прокурора республики к Министерству имущественных и земельных отношений и ООО "А3" о признании недействительным договора аренды земельного участка для размещения платного паркинга.

Суд обязал ООО "А3" возвратить министерству земельный участок, расположенный в районе дома № 2 по пл. Гагарина в Петрозаводске. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Основанием послужил тот факт, что при заключении оспариваемого договора не было получено согласие администрации Петрозаводска на создание и использование иными лицами на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, что является нарушением федерального законодательства. Кроме того, при рассмотрении дела было установлено, что автомобили при расположении их на парковочном месте значительно выходили за пределы предоставленного в аренду земельного участка.

Решение суда вступило в законную силу с момента оглашения апелляционного определения, его исполнение находится на контроле прокуратуры республики, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее платная парковка на площади Гагарина вызвала возмущение горожан, поскольку у социально значимого объекта, которым является железнодорожный вокзал, не осталось возможности остановиться бесплатно.

Затем власти собирались расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку, поскольку арендатор не вносил плату за землю.

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Комментарии

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бюджет
2021-04-07 11:35:15
Это все хорошо, но "исправлять" надо причину, а не следствие. Самый главный вопрос - кто и почему организовал "течь бабосиков" в карман ООО "АЗ", а не в карман города? А?
наташка
2021-04-07 11:09:30
Помню как фукс в интернете визжал, когда там его любимый киоск убрали :)
Leopol'd
2021-04-07 10:09:35
Теперь бюджет вернёт деньги добросовестному арендатору, а арендатор не вернёт ни копейки тем "лохам", что платили за парковку. Чиновников тоже не накажут.
Итого - сплошной ущерб бюджету РК.
кир
2021-04-07 09:59:50
Это не главное, - сказал кот. Главное - сменить таблички с названиями улиц и добавить карельский язык. А то вокзал не найдут, кто эмигрировать хочет.
Кирюха непутёвый
2021-04-07 09:11:53
И кто теперь ответит за организацию незаконной деятельности этой богодельни ? :)
asusls
2021-04-07 10:38:22
Кирюха непутёвый, вы про арендодателя?
Off
2021-04-07 08:43:40
Шо,опять!?
Беня
2021-04-07 10:58:57
Off, у педроссов всегда все парковки незаконные :)
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