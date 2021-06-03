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Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале

Новости. Общество
10:13, 04 Июня 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

Фитнес-тренер скоропостижно скончался в петрозаводском спортклубе в возрасте 30 лет.

Трагедия произошла в минувший четверг, 3 июня, в 10-м часу вечера. В тренажерный зал, располагающийся на улице Еремеева, вызвали скорую помощь. В зале стало плохо 30-летнему спортсмену, фитнес-тренеру. Приехавшие на место две бригады спасти бодибилдера не смогли.

Как рассказали в Минздраве Карелии, на вызов в спортклуб была сразу направлена свободная фельдшерская общепрофильная бригада. Она доехала до тренажерного зала за 11 минут. Через четыре минуты с момента вызова старший врач станции скорой направил в фитнес-центр освободившуюся врачебную бригаду. Она прибыла на место с разрывом в четыре минуты.

«Реанимация проводилась совместно двумя бригадами. Время проведения 38 минут», — уточнили в пресс-службе Минздрава Карелии.

Медики констатировали смерть до прибытия. Причина смерти 30-летнего спортсмена неизвестна.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2021-06-04 11:43:26
Да уж. Как писал Довлатов:" Спорт и здоровье - вещи несовместимые" К сожалению, фитнес-инструкторы должны любой ценой поддерживать накачанный вид, чтобы больше абонементов продать.
Неравнодушный
2021-06-04 11:33:09
Соболезную. Жизнь опять посмеялась - был известным бодибилдером, а надо было сидеть дома и мерить давление.
Самуил
2021-06-04 11:54:45
Неравнодушный, а также совершать спокойные пешие прогулки.
Продвинутый
2021-06-04 11:17:31
Соболезную родным!
Люди, если вы хотите стать статными, с хорошей фигурой,не увлекайтесь био добавками и другими искусственными
накачками мышц....
Leopol'd
2021-06-04 10:58:35
Что за идиотизм?! Он уже умер? смерть не криминальная! Что вы прячете фамилию? Какую персональную информацию вы боитесь распространить? Хоть друзья, дальние родственники вовремя узнают, смогут помочь близким.
Урбанист
2021-06-04 10:23:21
Если он известный, то почему не известна его фамилия ?
Гость
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