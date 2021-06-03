Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале

Фитнес-тренер скоропостижно скончался в петрозаводском спортклубе в возрасте 30 лет.

Трагедия произошла в минувший четверг, 3 июня, в 10-м часу вечера. В тренажерный зал, располагающийся на улице Еремеева, вызвали скорую помощь. В зале стало плохо 30-летнему спортсмену, фитнес-тренеру. Приехавшие на место две бригады спасти бодибилдера не смогли.

Как рассказали в Минздраве Карелии, на вызов в спортклуб была сразу направлена свободная фельдшерская общепрофильная бригада. Она доехала до тренажерного зала за 11 минут. Через четыре минуты с момента вызова старший врач станции скорой направил в фитнес-центр освободившуюся врачебную бригаду. Она прибыла на место с разрывом в четыре минуты.

«Реанимация проводилась совместно двумя бригадами. Время проведения 38 минут», — уточнили в пресс-службе Минздрава Карелии.

Медики констатировали смерть до прибытия. Причина смерти 30-летнего спортсмена неизвестна.