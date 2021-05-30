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В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, которая унесла жизни двух женщин

Новости. Происшествия
11:45, 31 Мая 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Смертельная авария произошла по дороге на Костомукшу – погибли две женщины, мужчина с маленьким ребенком госпитализированы с травмами, сообщили в ГИБДД Карелии.

По ранее опубликованной информации о ДТП, произошедшем 30 мая в 10.55 на 195 км автомобильной дороги А-137 автодорога Р-21 «Кола -Тикша — Ледмозеро — Костомукша», установлены дополнительные сведения.

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В результате столкновения Mitsubishi Pajero и лесовоза смертельные травмы получила 35-летняя водитель Mitsubishi Pajero и ее 40-летняя пассажирка — обе скончались до приезда скорой помощи. Два пассажира внедорожника — 46-летний мужчина и 4-летний мальчик получили травмы, с которыми были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, внедорожник Mitsubishi Pajero столкнулся с лесовозом Volvo. На момент аварии в Mitsubishi находились четверо человек.

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