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Новости. Общество
20:20, 22 Марта 2019
фото: Instagram

Порнозвезда Беркова устроила пир во время похорон Началовой и объявила о свадьбе

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Едва выписавшись из больницы, бывшая порнозвезда Елена Беркова отметила день рождения и заявила о шестом замужестве.

Накануне, 21 марта, Елена Беркова закатила шумную вечеринку по случаю дня рождения в одном из столичных ресторанов. Был составлен внушительный список звездных гостей, однако почти никто из них не пришел, пишет издание "Дни.ру". В этот день состоялись похороны певицы Юлии Началовой, и вся элита собралась на Троекуровском кладбище.

Однако Елена Беркова не расстроилась и даже преподнесла гостям сенсационную новость. Порнодива объявила о скорой свадьбе. Ее избранником стал "миллиардер, филантроп и путешественник" Александр Путинцев.

"Шесть лет назад переехал жить за границу, но недавно вернулся в столицу. Сделал предложение, я согласилась!", – рассказала Елена.

Порноактриса рассказала, что ее любимому 42 года. Он предложил эмигрировать после свадьбы, но Елена пока не приняла окончательного решения. 

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Комментарии

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Мизантроп
2019-03-22 20:48:48
Что и требовалось доказать! Не прошло и двух дней. https://stolicaonego.ru/news/byvshuju-pornozvezdu-gospitalizirovali/#form_discussion
"Столица", че там криворукий модератор завис с комментарием? Че опять не так, ... ?
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