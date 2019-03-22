Порнозвезда Беркова устроила пир во время похорон Началовой и объявила о свадьбе

Едва выписавшись из больницы, бывшая порнозвезда Елена Беркова отметила день рождения и заявила о шестом замужестве.

Накануне, 21 марта, Елена Беркова закатила шумную вечеринку по случаю дня рождения в одном из столичных ресторанов. Был составлен внушительный список звездных гостей, однако почти никто из них не пришел, пишет издание "Дни.ру". В этот день состоялись похороны певицы Юлии Началовой, и вся элита собралась на Троекуровском кладбище.

Однако Елена Беркова не расстроилась и даже преподнесла гостям сенсационную новость. Порнодива объявила о скорой свадьбе. Ее избранником стал "миллиардер, филантроп и путешественник" Александр Путинцев.

"Шесть лет назад переехал жить за границу, но недавно вернулся в столицу. Сделал предложение, я согласилась!", – рассказала Елена.

Порноактриса рассказала, что ее любимому 42 года. Он предложил эмигрировать после свадьбы, но Елена пока не приняла окончательного решения.