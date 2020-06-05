890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Около 140 безработных в Карелии открыли свое дело (ФОТО) 2
05.06.2020 18:40
Глава Карелии: "Мы постоянно ловим инфекцию в БСМП" 2
05.06.2020 15:11
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА НА БЕЛОПОРОЖСКИХ ГЭС, ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ И ОТМЕНА ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ КАРЕЛИИ
05.06.2020 21:00
Прокуратура вынудила лесопользователя в Карелии погасить крупный долг 1
05.06.2020 18:00
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса 7
05.06.2020 12:36
Три автомобиля разбились утром в час пик в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО) 8
05.06.2020 11:34

Следком Карелии начал проверку по факту пропажи 14-летней девочки

Новости. Происшествия
08:59, 06 Июня 2020
фото: © МВД Карелии
Загрузка...

Продолжаются поиски 14-летней Марики Л., которая 2 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Следственными органами Карелии проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней. 

Напомним, Марика 2 июня в период с 16.00 до 19.00 ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение не известно.

Была одета в черную куртку-косуху, брюки, обута в белые кроссовки, имела черный кожаный рюкзак.

Есть предположение, что девочка могла отправиться в сторону Санкт-Петербурга на попутном транспорте.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просьба обращаться по следующим телефонам: 594-690, 592-590, либо по телефону 02. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
30.05.2020, 11:13
Глава Карелии анонсировал новый этап ослабления режима самоизоляции

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 6
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 8
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  9
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2020 15:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Юбилей у "разбитого корыта" 7
05.06.2020 15:09
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
05.06.2020 11:00
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»