Следком Карелии начал проверку по факту пропажи 14-летней девочки

Продолжаются поиски 14-летней Марики Л., которая 2 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Следственными органами Карелии проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

Напомним, Марика 2 июня в период с 16.00 до 19.00 ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение не известно.

Была одета в черную куртку-косуху, брюки, обута в белые кроссовки, имела черный кожаный рюкзак.

Есть предположение, что девочка могла отправиться в сторону Санкт-Петербурга на попутном транспорте.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просьба обращаться по следующим телефонам: 594-690, 592-590, либо по телефону 02.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.