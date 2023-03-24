Специальные условия на покупку квартир от застройщика в декабре

У вас ещё есть 11 дней, чтобы приобрести квартиру от «СФК» на специальных праздничных условиях!

Специалисты компании помогут даже в такой короткий срок оформить все документы, в том числе получить ответ по ипотеке. Выбирайте подходящий вам вариант:

1. ЖК «Райский уголок» в пос. Марциальные воды: в продаже последняя готовая 2-комнатная квартира 60 кв. м. с отделкой «под ключ» за 1 850 000 руб.

Во всех комнатах выполнен качественный ремонт. Вам остаётся только расставить мебель и отпраздновать новоселье.

2. Дом на берегу озера на ул. Логмозерской (р-он Соломенное). Готовые 2-комнатные квартиры 53 кв. м. от 4 104 000 руб.

В доме всего 3 этажа и 15 квартир. Предусмотрена большая парковка и безопасная детская площадка. До 31 декабря вы можете приобрести квартиры по программе «Ипотека с господдержкой» по сниженной процентной ставке*!

3. Дом на ул. Черняховского 25. Сдача объекта — в декабре 2022 г. В продаже последние квартиры.

5-этажный уютный дом возведён на Перевалке. В шаговой доступности — детские сады, школы, магазины. В доме предусмотрены индивидуальные кладовые помещения.

4. ЖК «Новая жизнь» на ул. Фурманова — цены этапа строительства.

4-этажный дом расположен рядом с центральной частью города. Закрытая благоустроенная территория, большая парковка, квартиры с террасами — вам точно понравится этот проект! В декабре действует акция «Квартира за 1 рубль в месяц»**.

5. Дом бизнес-класса «Riverside», пер. Студенческий 9. Готовая 3-комнатная квартира.

Кирпичный дом рассчитан всего на 10 квартир. Локация — центр Петрозаводска. Территория закрытая. Предусмотрена парковка и детская площадка.

В продаже — видовая трёхкомнатная квартира на 3 этаже общей площадью 103,3 кв. м. Выполнена подготовка под отделку «White box». В прихожей, ванной комнате, туалете и гостинной-кухне установлены тёплые полы. В квартире смонтирован индивидуальный котёл. Отличный вариант для большой семьи!

Узнайте все выгодные условия декабря, звоните 44-55-55!

*Кредит предоставляет публичное акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015 г. Первоначальный взнос от 30%, процентная ставка от 5,7%, срок кредита — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 6 млн. руб.

**Акция «Квартира за 1 рубль в месяц» предоставляется от застройщика. Первоначальный взнос 30%, платежи по 1 рублю, окончательный рассчет — в момент сдачи дома в эксплуатацию.

Застройщик ООО СЗ «Строительное предприятие № 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Реклама / ИНН100101001 / ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ»