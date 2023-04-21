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В домах ЖК «Флотилия» установят надежный барьер от шума
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В домах ЖК «Флотилия» установят надежный барьер от шума

Новости. Общество
15:29, 20 Июня 2023
фото: © «Баренц Групп»

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На примере жилого комплекса «Флотилия», который строится в Петрозаводске на пересечении улицы Антонова и Онежской флотилии, рассказываем, как устроены системы вентиляции, водоснабжения и другие коммуникации в современном жилом доме.

Строительная компания «Баренц Групп» начинает реализацию еще одного комплексного проекта рядом с прибрежной зоной Онежского озера. Ранее бронирование в жилом комплексе «Флотилия», который построят в районе улицы Онежской флотилии рядом с парком Каменный бор, уже началось. 

Напомним, жилой комплекс «Флотилия», состоящий из трех 17-этажных домов, будет располагаться в районе пересечения улицы Антонова и улицы Онежской флотилии всего в 10-ти минутах от центра Петрозаводска. Это живописное место, где можно наслаждаться потрясающими видами на Онежское озеро.

Как и во всех домах, которые строит компания «Баренц Групп», в ЖК «Флотилия» будет приняться современный подход к расположению коммуникаций. Что это значит?

Стояки холодного и горячего водоснабжения, а также система вентиляции будут вынесены в зону подъезда. Это облегчит к ним доступ для сотрудников управляющих компаний. Что дает такая система? Во-первых, это надежный барьер от шума. Во-вторых, она очень удобна в обслуживании. Счетчики потребления на все коммуникации также выносятся в зону подъезда. Для очередных замен и технических работ не потребуется доступ в квартиры. Управляющая компания сможет самостоятельно снимать замеры с приборов учета.

Напомним, одно из главных преимуществ жилого комплекса «Флотилия» - его удачное расположение.

Совсем рядом, в пешей доступности находится парк «Каменный бор», который в ближайшее время получит вторую жизнь благодаря участию в проектах «Комфортная городская среда» и поддержки местных инициатив. Планируется поэтапное развитие парка (создание экотропы, пляжной и концертной зон, площадки для воркаута, фотозоны, вейк-парка, фуд-кортов, спуска в карьер для дайевров и многое другое).

Рядом с жилым комплексом «Флотилия» - школы, детские сады, поликлиника, магазины, салоны услуг, остановки общественного транспорта. Недалеко находится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В настоящее время идут работы по подготовке площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия». Получено официальное разрешение на строительство дома.

За более подробной информацией по раннему бронированию квартир в новом жилом комплексе «Флотилия», планировках, стоимости и другим вопросам можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331. Выбрать и бесплатно забронировать квартиру в ЖК «Флотилия» можно по ссылке.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании на пр. Карла Маркса, 1а (здание бывшего Речного вокзала) вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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Жилой район «Флотилия»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
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