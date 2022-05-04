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Власти Петрозаводска приглашают горожан очистить от мусора лестничный спуск у кладбища

Новости. Общество
10:05, 11 Мая 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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На этой неделе субботники пройдут в центре города, на Кукковке и Зареке.

Администрация приглашает всех желающих поддержать ежегодную общегородскую акцию «Чистый Петрозаводск». Так, сегодня, 11 мая, в 16.00 планируется субботник возле лестничного спуска на Вольной улице. Завтра в это же время экологическую акцию организуют в районе средней школы № 26. Место встречи возле дома № 2 на Балтийской улице. А 13 мая в 16.00 субботник проведут на Зареке. Жителей Петрозаводска приглашают присоединиться к акции на общественной территории вблизи дома № 16 на улице Луначарского, рассказали в мэрии города.

В администрации напомнили, что инициативные горожане могут самостоятельно организовать субботники на общественных территориях. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора.

Ранее жители Петрозаводска собрали 210 мешков мусора в центре города.

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