Жители Петрозаводска собрали 210 мешков мусора в центре города

Сразу два субботника прошли в среду на общественных территориях в центре столицы Карелии.

В минувшую среду, 26 апреля, в Губернаторском саду и в сквере 71-й Стрелковой Дивизии уборку проводили специалисты администрации города и подведомственных учреждений. Всего в двух экологических акциях поучаствовало около полусотни человек. Общими усилиями собрали более 210 мешков мусора, рассказали в мэрии.

Субботники на этой неделе продолжатся. Так, сегодня в 16.00 акцию организуют в парке Ямка. 28 апреля в 16:00 стартует мероприятие в парке Победы. Место встречи участников — лестничный спуск в створе улицы Германа Титова. А 29 апреля в 16.00 планируется провести субботник в Зарецком парке. Место встречи — стела «Город Воинской Славы».

Кроме того, ещё одна акция запланирована на 4 мая. Она тоже стартует в 16.00 на Левашовском бульваре.

Администрация Петрозаводска напоминает, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать субботники на общественных территориях города. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора.

Все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, необходимо упаковать в мусорные пакеты и собрать в одном месте на территории проведения субботника.