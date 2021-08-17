ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БОЛЬНЫЕ КОРОНАВИРУСОМ БЕРЕМЕННЫЕ, ОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОПОРОЖСКИХ ГЭС И СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДТП

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Карелии 22 беременные женщины болеют коронавирусом, двое в тяжелом состоянии (СРОЧНО)



фото: © freepik

За все время пандемии коронавируса в Карелии 500 беременных женщин заразились COVID-19, одна роженица умерла, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Строительство Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлено

Строительные работы на Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлены, срок ввода в эксплуатацию будет перенесен.

Семья с двумя детьми из Мурманской области погибла на трассе в Карелии



фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности смертельного ДТП на трассе в Кемском районе.

Пенсионерка устроила ДТП на трассе в Карелии, где погибли сразу три человека (ФОТО)



фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

В Олонецком районе пенсионерка не справилась с управлением и совершила ДТП, в котором погибли сразу три человека, сообщил в ГИБДД Карелии.

АКТУАЛЬНО

В Карелию идет холод



фото: © Столица на Онего

Синоптики предупреждают о похолодании, которое придет в Карелию с понедельника, 23 августа.

Глава Карелии разрешил школам проводить линейки 1 сентября



фото: © Сергей Юдин / «Столица на Онего»

Руководитель республики Артур Парфенчиков снял ограничения для учреждений образования в проведении массовых мероприятий в День знаний.

Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии



фото: © «Столица на Онего»

Билеты на пассажирские поезда, самолеты и автобусы в Карелии подорожали в первом полугодии.

ДРУГАЯ ТЕМА

Бывшая замглавы мэра Петрозаводска Римма Ермоленко может стать директором новой школы на Древлянке



фото: © Римма Ермоленко / ВК

Известный педагог, экс-замглавы столицы Карелии Римма Ермоленко набрала максимальное количество баллов в конкурсном состязании на должность руководителя школы № 55.

Созданный мастерами из Карелии корабль сняли в фильме про гардемаринов (ФОТО)



фото: © Минэкономразвития Карелии / ВК

Копию первого российского линейного военного корабля «Гото Предистинация» сняли в Воронеже в картине «Гардемарины 1787. Война»