ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БОЛЬНЫЕ КОРОНАВИРУСОМ БЕРЕМЕННЫЕ, ОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОПОРОЖСКИХ ГЭС И СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДТП

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
В Карелии 22 беременные женщины болеют коронавирусом, двое в тяжелом состоянии (СРОЧНО)
За все время пандемии коронавируса в Карелии 500 беременных женщин заразились COVID-19, одна роженица умерла, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Строительство Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлено
Строительные работы на Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлены, срок ввода в эксплуатацию будет перенесен.
Семья с двумя детьми из Мурманской области погибла на трассе в Карелии
В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности смертельного ДТП на трассе в Кемском районе.
Пенсионерка устроила ДТП на трассе в Карелии, где погибли сразу три человека (ФОТО)
В Олонецком районе пенсионерка не справилась с управлением и совершила ДТП, в котором погибли сразу три человека, сообщил в ГИБДД Карелии.
АКТУАЛЬНО
Синоптики предупреждают о похолодании, которое придет в Карелию с понедельника, 23 августа.
Глава Карелии разрешил школам проводить линейки 1 сентября
Руководитель республики Артур Парфенчиков снял ограничения для учреждений образования в проведении массовых мероприятий в День знаний.
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
Билеты на пассажирские поезда, самолеты и автобусы в Карелии подорожали в первом полугодии.
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Бывшая замглавы мэра Петрозаводска Римма Ермоленко может стать директором новой школы на Древлянке
Известный педагог, экс-замглавы столицы Карелии Римма Ермоленко набрала максимальное количество баллов в конкурсном состязании на должность руководителя школы № 55.
Созданный мастерами из Карелии корабль сняли в фильме про гардемаринов (ФОТО)
Копию первого российского линейного военного корабля «Гото Предистинация» сняли в Воронеже в картине «Гардемарины 1787. Война»
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