В Карелии 22 беременные женщины болеют коронавирусом, двое в тяжелом состоянии (СРОЧНО)

За все время пандемии коронавируса в Карелии 500 беременных женщин заразились COVID-19, одна роженица умерла, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что первоначально в республике не вакцинировали против ковида беременных женщин, так как не было данных побочных эффектах вакцины на плод и течение беременности.

«С начала массовой прививочной кампании против коронавирусной инфекции возникало много споров о доступности, надежности и необходимости вакцинации различных категорий граждан. Показания для прививок постепенно расширяются: теперь прививку рекомендуют и будущим мамам», — написал Охлопков.

Проведение вакцинации, по словам Михаила Охлопкова, рекомендовано с 22 недели беременности, именно этот срок считается безопасным для плода, так как органы и системы уже сформированы, и риск вакцинации сводится к минимуму. Это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения: вакцинация беременных женщин не представляет опасности для младенцев, а вакцина защищает не только женщину, но и ее малыша.

В соответствии с рекомендациями Минздрава России показано проведение вакцинации беременных с риском тяжелого течения ковида — с нарушением жирового обмена, имеющих хронические заболевания легких, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек и заболевания печени.

«Почти 500 случаев заболевания ковидом среди беременных женщин зарегистрировано в Карелии с начала пандемии, одна женщина умерла. В настоящее время коронавирусом болеют 22 беременные и родильницы, две женщины — в тяжелом состоянии», — сообщил глава карельского Минздрава.