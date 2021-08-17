В Карелию идет холод

Синоптики предупреждают о похолодании, которое придет в Карелию с понедельника.

Как сообщает центр Фобос, вместе с дождевыми тучами на Русскую равнину прорываются холодные воздушные массы, к выходным на северо-западе страны дневная температура понизится до +15 градусов.

Уже с понедельника, 23 августа, по данным Gismeteo, в Петрозаводске днем похолодает до +9…+13 градусов, пройдет дождь, ночь ожидается 3-8.

По прогнозам синоптиков дожди и холод в столице Карелии сохранятся на протяжении недели, с 23 до 29 августа.

«Там уже можно будет говорить о завершении метеорологического лета», — пишет Фобос.

В карельском Гидрометцентре подтвердили информацию о приближающемся похолодании, но не стали давать подробности.