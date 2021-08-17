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В Карелию идет холод

Новости. Погода
14:48, 19 Августа 2021
фото: © Столица на Онего

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Синоптики предупреждают о похолодании, которое придет в Карелию с понедельника.

Как сообщает центр Фобос, вместе с дождевыми тучами на Русскую равнину прорываются холодные воздушные массы, к выходным на северо-западе страны дневная температура понизится до +15 градусов.

Уже с понедельника, 23 августа, по данным Gismeteo, в Петрозаводске днем похолодает до +9…+13 градусов, пройдет дождь, ночь ожидается 3-8.

По прогнозам синоптиков дожди и холод в столице Карелии сохранятся на протяжении недели, с 23 до 29 августа.

«Там уже можно будет говорить о завершении метеорологического лета», — пишет Фобос.

В карельском Гидрометцентре подтвердили информацию о приближающемся похолодании, но не стали давать подробности.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2021-08-19 15:39:44
Многие местные странные люди уже заранее готовиться стали: в последние дни дофига народу в куртках при +20. А особо упоротые еще и в свитерах при этом.
Саныч
2021-08-19 16:07:51
Дима, многие уходят на работу в 6-7 часов утра.
Изя
2021-08-19 15:47:06
Дима, видимо это карелы )))) :)
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