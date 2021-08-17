Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)

В Олонецком районе пенсионерка не справилась с управлением и совершила ДТП, в котором погибли сразу три человека, сообщил в ГИБДД Карелии.

Ране сообщалось, что в минувший четверг, 19 августа, в 15.30 в Олонецком районе, на 348 км автодороги «Кола», произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 63-летняя женщина двигалась на автомобиле Renault в сторону Петрозаводска. Она выехала на обочину, не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась автомобилем Toyota под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП погибла сама виновница аварии и ее пассажирка, а также водитель автомобиля Toyota.

По факту ДТП проводится проверка.

В паблике пожарно-спасательного отряда Олонецкого района появились фото с места смертельного ДТП, в ликвидации которого они принимали участие.