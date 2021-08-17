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Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)

Новости. Происшествия
07:38, 20 Августа 2021
фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

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В Олонецком районе пенсионерка не справилась с управлением и совершила ДТП, в котором погибли сразу три человека, сообщил в ГИБДД Карелии.

Ране сообщалось, что в минувший четверг, 19 августа, в 15.30 в Олонецком районе, на 348 км автодороги «Кола», произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 63-летняя женщина двигалась на автомобиле Renault в сторону Петрозаводска. Она выехала на обочину, не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась автомобилем Toyota под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП погибла сама виновница аварии и ее пассажирка, а также водитель автомобиля Toyota.

По факту ДТП проводится проверка.

В паблике пожарно-спасательного отряда Олонецкого района появились фото с места смертельного ДТП, в ликвидации которого они принимали участие.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-08-20 11:25:05
Соглашусь с предыдущими ораторами - с Германии на автобанах красота. Нам бы еще станок, который печатает эурро - и у нас тоже было б зашибись :)
вуц
2021-08-20 11:01:11
В стране земли - немерено ! Давно уже должны быть дороги на 10ть полос в одну сторону и на 10ть полос в другую, и как сказал "бюджет" - с разделительной зоной безопасности. В Европейских странах - показательно в Германии... Всё по людски, хотя землицы не так много как в нашей воровской стране...
Изя
2021-08-20 09:46:41
Ужас , не сам . так тебя :)
бюджет
2021-08-20 09:45:50
А все очень просто: надо разделять встречные потоки зоной безопасности, как в нормальных странах. А то у нас "езда по канату" - шаг влево и капец!
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