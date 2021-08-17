В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Карелии: в автокатастрофе погибли три человека.

Сегодня в 15:30 на автодороге «Кола» 348 км. +600 м. в Олонецком районе произошло смертельное ДТП. Об этом информирует Госавтоинспекция.

По предварительной информации, женщина 1958 года рождения двигалась на машине «Renault» в сторону Петрозаводска. Она выехала на обочину, не справилась с управлением автомобиля, затем выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Toyota» под управлением мужчины 1969 года рождения.

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка «Renault», а также водитель автомобиля «Toyota».

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники ДПС, сообщили в Госавтоинспекции.