Глава Карелии разрешил школам проводить линейки 1 сентября

Руководитель республики Артур Парфенчиков снял ограничения для учреждений образования в проведении массовых мероприятий в День знаний.

«1 сентября школы республики могут провести торжественные линейки на улице с участием родителей. Использование масок и соблюдение социальной дистанции остаётся обязательным. Соответствующее распоряжение подписал сегодня», — пишет глава Карелии на своей старнице в соцсети.

По словам Парфенчикова, Минэк Карелии теперь еженедельно будет публиковать на своем сайте реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, которые получили паспорт коллективного иммунитета.

«Уже выдали 121 паспорт, еще 48 заявок сейчас находятся в работе», — отметил руководитель региона.

Ранее сообщалось, парад первоклассников в Петрозаводске вновь не состоится из-за коронавируса.