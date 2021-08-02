Парад первоклассников в Петрозаводске вновь не состоится из-за коронавируса

Общегородской праздник 1 сентября в столице Карелии пройдет в онлайн-формате.

Традиционный городской праздник, приуроченный ко Дню знаний, в этом году вновь пройдет в онлайн-формате. Из-за сложной эпидемиологической обстановки массовое шествие первоклассников решено не проводить, сообщили в администрации Петрозаводска.

Тем не менее, школы, учреждения дополнительного образования, библиотеки, творческие студии и клубы готовят для юных петрозаводчан к 1 сентября различные онлайн-конкурсы, мастер-классы, видеоэкскурсии, акции и другие мероприятия.

Городской дом культуры тоже предлагает всем желающим уже сейчас начать подготовку к празднику: вспомнить и написать о своей школьной жизни. Это могут быть короткие романтические истории, смешные случаи, байки и т.д. Рассказы желательно проиллюстрировать школьными фотографиями.

Возраст участников творческого конкурса не ограничен. Материалы можно направлять организаторам по электронной почте: kapa8b@mail.ru.

Победители будут отмечены призами.