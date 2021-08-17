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Семья с двумя детьми из Мурманской области погибла на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:02, 18 Августа 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности смертельного ДТП на трассе в Кемском районе.

Напомним, в минувший вторник, 17 августа, в 23:14 на 917 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» столкнулись Chevrolet Viva и ГАЗон Next. Авария унесла жизни троих человек.

По информации Госавтоинспекции Карелии, водитель автомобиля Chevrolet Viva при совершении обгона с выездом на полосу встречного движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с встречным ГАЗон 3010GD. За рулем бортового грузовика находился 42-летний житель Тверской области.

В результате ДТП погиб 39-летний водитель Chevrolet и его пассажиры — 17-летний юноша и 5-летняя девочка. Все они жители Мурманской области. Пассажирка грузовика, 43-летняя жительница Тверской области, с полученными травмами госпитализирована.

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Комментарии

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Изя
2021-08-18 12:00:30
Министр ещё в должности ??? )))) :)
poiu
2021-08-18 11:09:11
Зачем Ночью гнать и обгонять
Гость
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