Три человека погибли в страшном ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Смертельная авария произошла ночью в Кемском районе.

По сообщению МЧС Карелии, в минувший вторник, 17 августа, в 23:14 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (5 чел., 2 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. На 917 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» столкнулись два автомобиля.

Как пишут в паблике кемского отряда, на трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet Viva и ГАЗон Next. Авария унесла жизни троих человек (1981 г.р., 2003 г.р., 2016 г.р.), двое травмировано.